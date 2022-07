Stay informed. Never miss a big story. Subscribe now.

Después de un año récord de homicidios en 2021, Filadelfia se encuentra una vez más en medio de una crisis de violencia armada, con 203 homicidios hasta la fecha, incluidos robos de automóviles, disparos dirigidos a conductores de Uber e incidentes que cobran la vida de jóvenes. Los residentes están hartos de la pérdida, la sensación de que podrían no estar seguros fuera de sus hogares y de la falta de acción de sus líderes electos.

Es un problema con el que los funcionarios de Filadelfia tendrán que lidiar. Y mientras los residentes se dirigían a las urnas para las elecciones primarias de este verano, vieron la votación como una forma de exigir una ciudad más segura. Aunque los candidatos tendrán que tener éxito en las elecciones generales de este otoño, las primarias en Filadelfia tienden a ser definitivas, dada la inclinación demócrata de la ciudad. Ahora, Filadelfia tiene 37 representantes probables, incluido un senador de los Estados Unidos, un representante de los Estados Unidos para el nuevo Distrito 10 (como resultado de la redistribución de distritos), representantes del Senado Estatal y la Cámara de Representantes, y un concejal del noreste de Filadelfia. Hablamos con residentes en lugares públicos de toda la ciudad y fuimos a dos eventos para preguntar a nuestros vecinos qué quieren de sus nuevos funcionarios cuando se trata de mantenerlos seguros.

Esto es lo que nos dijeron que quieren saber, y lo que quieren que hagan sus funcionarios electos.

Mantener las Armas de Fuego Lejos de los Jóvenes

En Español: ¿Qué van a hacer todos ustedes con los jóvenes para que no tengan armas? Hay tantas armas en la calle, los niños las consiguen antes que los adultos, lo cual es una locura para mí. Quiero saber cómo las están consiguiendo y cómo van a evitar que toquen estas armas.

Yata Bear, un hombre de 36 años de West Philly, dijo que estaba más preocupado por cómo los jóvenes de Filadelfia tienen acceso a las armas. “Los niños las están recibiendo antes que los adultos, lo cual es una locura para mí”, dijo. “Quiero saber cómo las están consiguiendo y quiero saber cómo van a evitar que toquen estas armas”.

Su amigo, que deseaba permanecer anónimo , agregó: “Los niños no pueden conseguir una pelota de baloncesto para jugar al básquetbol, pero pueden conseguir un arma para disparar a otros niños”.

El Desafío de un Adolescente para el Gobierno Local

En Español: ¿Qué estamos haciendo? ¿El hecho de que tengamos tiroteos masivos tras tiroteos masivos en la ciudad de Filadelfia? Tenemos tiroteos todos los días. Esto es repugnante. Solo pregunto, ¿estás trabajando al otro lado del pasillo? ¿Estás solo en ello para ser un funcionario? ¿Es esta una carrera política para ti? ¿Realmente estás tratando de hacer una diferencia? ¿Qué te hizo postularte para un cargo en primer lugar?

John Brown, un joven de 19 años de la sección Logan de Filadelfia, asistió a la Manifestación de CeaseFire PA para Poner Fin a la Violencia con Armas de Fuego, que se organizó tras el tiroteo masivo en una escuela primaria en Uvalde, Texas. “¿Qué estamos haciendo?” Preguntó Brown. “El hecho de que tengamos tiroteos masivos tras tiroteos masivos, y en la ciudad de Filadelfia … tienen tiroteos todos los días es repugnante. Solo pregunto, ¿estás trabajando con el otro lado del pasillo?”

Y agregó: “¿Es esta una carrera en política para ti? ¿Realmente estás tratando de hacer una diferencia?”

Una Posible Solución

En Español: Siento que los senadores estatales y las cosas que están en la comunidad, necesitan conectarse más con los ancianos de la comunidad que vienen de estas prisiones que cambiaron su vida y tienen algunos aspectos positivos para los jóvenes. Siento que necesitan unirse con ellos de esa manera que puedan conectarse con los jóvenes y tener líneas de comunicación más parecidas. Porque los jóvenes confían en los ancianos.

Jeffrey Johnson, un hombre de 60 años de West Philly, quiere entender por qué sus líderes locales no están incorporando a personas anteriormente encarceladas que han cambiado sus vidas en sus tácticas de prevención de la violencia.

“Estos senadores estatales.. eso es en la comunidad, necesitan conectarse más con los ancianos de la comunidad que vienen de estas prisiones que han cambiado su vida”, dice Johnson. “Tengan algo positivo para los jóvenes. … Ellos (los funcionarios electos) podrían conectarse con los jóvenes y tener más líneas de comunicación, porque los jóvenes confían en los ancianos”.

Falta de Confianza en el Gobierno

En Español: No voy a votar hoy porque no importa a quién pongas allí, todavía pasa esto todos los años. Violencia todos los años. Si tiene que ver con los jóvenes, y es la juventud la que se hace cargo de más, yo, honestamente, no importa si pongo un voto o no, todavía veo que está pasando lo mismo.

Bear dijo que no votó en estas primarias porque no ha visto evidencia de que votar pueda crear un cambio. “No importa si voto o no voto, todavía veo el mismo proceso, ya sabes, de lo que está pasando”.

En Español: No voté hoy debido a mis sentimientos hacia los políticos. Realmente no están dando un paso adelante con la violencia armada. Necesitamos que las iglesias, las iglesias negras y los políticos se unan. Porque nuestros ancianos dan dinero a las iglesias todos los domingos y la iglesia no está haciendo lo suficiente en nuestras comunidades con esta violencia armada. Necesitamos que los políticos y la iglesia se unan y creo que puede suceder porque no deberíamos estar sufriendo así. Este crimen de negro contra negro tiene que parar.

Johnson ha pasado toda su vida en Filadelfia. Primero en el norte de Filadelfia, ahora en el oeste. Tampoco votó. “No voté hoy en base a mis sentimientos hacia los políticos”, dijo. “Realmente no están dando un paso adelante con la violencia armada. No deberíamos estar sufriendo así”.

Cómo los Habitantes de Filadelfia Ven la Violencia Armada en su Comunidad

En Español: Me gustaría que los funcionarios locales supieran que nuestra comunidad es vibrante y fuerte. Una cosa que me encanta de Filadelfia es que, al igual que la cultura, incluso con todo lo que sucede, hay belleza en nuestra cultura que la gente simplemente no conoce. Tenemos nuestros propios bailes… tenemos nuestros propios dichos y comida. Somos una comunidad fuerte y merecemos que nos protejan y que hagan su trabajo lo mejor que puedan.

Brown, quien asistió a la manifestación de CeaseFire PA porque quería hablar con sus líderes locales, quiere que los funcionarios sepan: “Hay belleza en nuestra cultura que la gente simplemente no conoce. Tenemos nuestros propios bailes. Tenemos nuestros propios dichos y comida. Somos una comunidad fuerte y merecemos que nos protejan”.

En Español: Todos estamos afectados y eso cambia quienes somos. Define quiénes somos como ciudad y como país. Y a menos que estemos de acuerdo con ser definidos por ser una sociedad violenta, todos te estamos pidiendo que hagan algo diferente.

Marian Fischer Pearlman, quien trabaja con Team Up Philly, una organización dedicada a empoderar a las niñas que viven en vecindarios de Filadelfia desatendidos, tuvo un mensaje para los funcionarios: “Todos estamos afectados. Cambia quiénes somos y defina quiénes somos como ciudad y como país”.

En 2023, los habitantes de Filadelfia elegirán a su próximo alcalde, concejales de la ciudad y comisionados de la ciudad. Si bien no se sabe cómo será el próximo año, ellos también tendrán que hablar de las preocupaciones de los habitantes de Filadelfia sobre la seguridad pública en nuestra ciudad.